رؤساء اللجان الفرعية بأسوان يواصلون فرز الأصوات ..شاهد

يواصل رؤساء اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب 2020 بأسوان أعمال فرز أصوات الناخبين.

انتهت إحدي لجان حيث مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بمدينة أسوان، برئاسة المستشار شريف البنداري، من أعمال الفرز لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم للقوائم ، كما بدأ الفرز لأصوات المرشحين الفرديين.

قام رئيس اللجنة بتوزيع المهام على الموظفين المتواجدين داخل اللجنة لإتمام عملية الفرز على أكمل وجه حيث يتم إجراء أعمال الفرز وسط تشديدات أمنية.





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وكانت انتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل في محافظات المرحلة الأولى من مجلس النواب ، في التاسعة مساءً ، رؤساء اللجان الفرعية في فرز الاقتراع داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان ، تضم 4 دوائر انتخابية موزعة على مراكز: "أسوان مقعدين اثنين ، وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، كلًا منهم مقعد واحد" بإجمالى 5 مقاعد فردية ، ويبلغ عدد المرشحين على النظام بإجمالى عدد قياسيين ، بينما يبلغ عدد المرشحين على نظام القائمة 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام القائمة.

وتجرى المرحلة لانتخابات لانتخابات فى 14 هى الجيزة ، الفيوم ، محافظة بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم ، فردى و 142 بنظام قائمة لها 284 مقعدا 142 بينهم ، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردى و 284 بالقائمة 1416 مرشحا مستقلا و 747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و 472 ألفا و 778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بهذه المرحلة بينهم 4 ملايين و 67 ألفا و 901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة بمحافظة الإسكندرية ، كما يدلى 3 ملايين و 949 970 ألفا ناخبا بأصوات فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة ، ويدلى 301 ألف و 763 ناخبا بأصوات فى 165 لجنة فرعية بمطروح ، 178 ألفا و 315 ناخبا يدلون بأصوات فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة نحو 5 ملايين و 689 ألف ناخب ، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و 9 آلاف و 229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية ، وفى بنى سويف تم توزيع مليون و 883 ألفا و 354 ناخبا على 692 لجنة فرعية ، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و 468 ألفا و 575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية ، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و 766 ألفًا و 955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية ، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و 74 ألفا و 205 ناخبين بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.