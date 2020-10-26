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لاشين إبراهيم: لم تصل أية شكاوى تؤثر على سير الانتخابات وما تم استلامه كيدي فقط

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
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قسم التوك شو
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الإنتخابية الفرعية إنتظمت بكل الإجراءات الإحترازية، حيث أنه منذ الساعة 9 صباحا و المواطنون محتشدون أمام اللجان و ملتزمين بكافة الإجراءات الإحترازية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.   

وأكد إبراهيم خلال تصريحاته على القناة الفضائية المصرية، أن الهدف من وضع قوانين الإجراءات الإحترازية هو حماية و أمن المواطنين و حماية الأطراف الإنتخابية كلها، مشيرا إلى أنه لم تصل أية شكاوى تؤثر على سير الانتخابات حتى هذه الساعة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن كل الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة حتي الأن هي شكاوى كيدية و الهيئة تتحقق دائما من سلامة تلك الشكاوى.  

ونوه إلى أن اللجان الفرعية تعمل منذ الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا و من ثم يخرج  رئيس اللجنة الفرعية  إلى المجمع الإنتخابي و يتفقد إذا كان مازال هناك ناخبين في اللجنة و يسمح لهم بدخول و حصر أصواتهم باللجنة و من ثم تغلق اللجنة.  

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة كبيرة في مجال التعقيم قبل الإنتخابات، مضيفا إلى أن تلك الشركة تقوم بعملها على أكمل وجه منذ اليوم الأول حتى الأن و تقوم الشركة بتعقيم اللجان في مساء كل يوم إنتخابي.  

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