لمتابعة سير الدراسة.. محافظ القليوبية يتفقد مدارس إيجيبت جولد والمتفوقين واليابانية والمياه بمسطرد.. صور



وأضاف المحافظ أن المدرسة توفر للطلاب مجموعة من الخدمات منها مبنى للإقامة والاعائة إضافة إلى خدمة الإنترنت، مع توفر المعامل لكل التجارب.







وتعمل المدرسة بنظام تعليمي قائم على هدفين أساسيين هما تنمية المهارات لدى الطلاب، وبناء الشخصية للطفل، حيث أن بناء المهارات لا يعتمد نهائيا على التلقين، بل يتم من خلال دمج الأنشطة بالمواد التعليمية، من خلال مشاركات معلمات الأنشطة مع معلمات المواد الأساسية للطلاب "اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات"، حيث تقدم المواد فى صورة أغاني وتعلم نشط.







وأكد المحافظ أن وجود مثل هذا النوع من المدارس وعددها 40 مدرسة في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، ستحدث طفرة كبيرة في التعليم المصري لاهتمامها ببناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته الذاتية، مشيرا إلى أن المدارس اليابانية مختلفة عن الحكومية من حيث طول اليوم الدراسي وتكثيف الأنشطة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب في الفصل بالمدارس اليابانية لن يزيد على 25 تلميذًا.





وتفقد المحافظ خلال الجولة اليوم مدرسة المياه والصرف الصحي بمسطرد، حيث شارك المحافظ بطابور الصباح وهنأهم بمناسبة العام الدراسي الجديد ويبلغ الحد الادنى هو 250 درجة وتكون الأولوية للطالب الأعلى مجموع.





واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها يرافقه أحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

كما تفقد الهجان كل من مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بالحي التاسع بالعبور ومدرسة أسماء بنت أبي بكر بالحي الأول بالعبور، حيث تفقد المحافظ الفصول وهنأ الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجدد. وأضاف أن الدراسة تعتمد على أنشطة «التوكاتسو» والتي تركز على بناء شخصية الطفل الشاملة المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية. كما تفقد المحافظ المدرسة المصرية اليابانية بالعبور والتي تتكون من 22 فصلا دراسيا، لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 3500 م2، وتبلغ تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ المدرسة الدولية بالعبور، والتى تعتمد على المنهج المقدم للطلاب البريطانيين "IG"، والمدرسة استقبلت العام الجاري 100 طالب وطالبة بمرحلة الـ "كي جي 1، 2"، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وسيتم تأهيلهم من العام المقبل للصف الأول الابتدائي، وتتوالى أعمال التأهيل لاستيعاب عدد من الطلاب والكثافة العددية بالفصول الدراسية لا تقل عن 25 تلميذا ولا تتخطى الـ 28 تلميذًا، بمصروفات دراسية حددتها الوزارة 15 ألف جنيه.