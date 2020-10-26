ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر بالدقهلية| شاهد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم ان حملات التفتيش الصيدلى التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وغير المسجلة ومجهولة المصدر وادوية تامين صحى غير مصرح ببيعها بعدد من الصيدليات بالدقهلية، وجاء أمر بإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشان حملات التفتيش الصيدلى على الصيدليات بنطاق بمركز ومدينة المنصورة.





واوضح وكيل الوزارة ان المضبوطات شملت ضبط عدد٥٥٠ قرص أدويه مهربه و غير مسجله بوزارة الصحه و ممنوع تداولها داخل الاسواق المصرية وايضا ضبط عدد ١٣٨٠ قرص أدوية جدول ثان مؤثرة على الحالة النفسيه بدون فواتير و مجهولة المصدر بالاضافة الى ضبط عدد ٥٣٥ قرص ادويه تابعه لهيئة التأمين الصحى غير مصرح ببيعها داخل الصيدليات العامه.



واضاف وكيل الوزارة ان تم ضبط صيدليتين وكذا تشغيل مؤسسة صيدليه اخرى بدون تعيين مدير مسئول و تم العرض بالغلق الادارى لتلك الصيدليات التى لم يتواجد بها مدير صيدلى مسئول.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى محاضر المخالفات التى تم تحريرها واحالتها للنيابة، وتحريز المضبوطات التى تم ضبطها مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات وكافة الموسسات الصيدلية والعيادات ومراكز العلاج فضلا عن المحلات ومنشآت بيع الاغذية واتخاذ الاجراءات المشددة حيال المخالفين تطبيقا للقانون وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.