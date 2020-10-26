التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار {مفخخة} في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.





وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".





يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الله" أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب السعودية، بطائرات مسيرة.





وفي منتصف ليل الأحد والإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.





وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمليات إدارة وتنسيق العمل الاغاثي بعدة مناطق يمنية، وتقديم الدعم للفئات النازحة والمتضررة من الأحداث الجارية هناك.





وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع، 7.056 سلة غذائية، تزن 754 طنًا و992 كيلو جرامًا، للنازحين والأسر الأشد فقرًا في عدة مناطق تابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18.685 نازحًا ومتضررًا.