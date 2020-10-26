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حوادث

ضبط كيلو هيروين و3 آلاف قرص مخدر بحوزة شخص عربى الجنسية بالجيزة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:37 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) لقيامه بالإتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ،وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – 3000   قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (255,000 – مائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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