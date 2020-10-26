AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تمكين المرأة في السينما.. منة شلبي وجيهان طاهر: النساء منسيات من صناعة القرار

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل _محمد نحلة
أقام مهرجان الجونة السينمائي ندوة "تمكين المرأة في السينما"، خلال الدورة الرابعة للمهرجان التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

ضم النقاش عددا من النساء العاملات في صناعة السينما، من بينهن: الفنانة منة شلبي، والمخرجتين نجوى نجار وجيهان الطاهري، والمذيعة ريا أبي راشد، والممثلة الهندية ريشا تشادا.

وتحدثوا المشاركات عن دور المرأة في الصناعة، وإيضاح كيف يمكن لوجهات نظرهن وموهبتهن الفريدة أن تلقي الضوء على القضايا والمشكلات التي تتعرض لها صناعة السينما، وكيفية تخطي النساء لتلك المشكلات، وذلك في ظل المطالبات بضرورة وجود عدد أكبر من النساء أمام الكاميرا، وخلف الكاميرا.

قالت المخرجة نجوى النجار إنها تدرب النساء على السينما في فلسطين، مشيرة الى أن لديهم فجوة في التصوير والكتابة، ولفتت الى أن النساء دائما في أدوار تدعم الرجال، مشيرة الى أنها تفتقد نصوص تعزز دور المرأة.

والفنانة منة شلبي قالت إنها تستمتع بالعمل مع النساء، ولكنها نوهت أن النساء في مجتمعتنا لا يملكون اتخاذ القرار، ولفتت الى أنها كانت محظوظة بدورها في نواره مع هالة خليل، وعدد كبير من المخرجين التي عملت معهم ويدعمون قضايا المرأة.

ووافقت المخرجة جيهان طاهر على ما قالته منة شلبي، وأكدت أن هناك الكثير من الأفكار المغلوطة، عند النساء، ولفتت الى أن أسماء النساء الكبار تتصدر المشهد ويحصلن على جزء من حقوقهن ولكن هناك عدد آخر لا يستطيع، ونوهت أيضا الى أن المراة منسية من صناعة للقرار،  ما يمكن أن نفعله الآن أن نبني جسرا بين النساء والعالم ونعودهم على المطالبة بحقوقهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغربي أدم يفتتح الدورة الـ10 من مالمو للسينما العربية

سناء السعيد لـ صدى البلد: المرأة قاطرة التنمية وحصن الأمان للمجتمع

بحضور شخصيات عالمية.. بشرى: مهرجان الجونة يضم أفضل الأعمال هذا العام.. فيديو

ترشيحاتنا

بينهم طلاب..إصابة 23 شخصا في حادث تصادم ببني سويف

عصام الحضري مهاجمًا حسام عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

تفاصيل خسارة عمرو علوانى لعرش الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة

تريند الفن | عقد قران درة ورجل الأعمال هانى سعد اليوم.. وسر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة

أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟