بإجمالي يتجاوز الـ 126 ألف حالة.. الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم، الاثنين، تسجيل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 85093 فحصا جديدا.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 126234 حالة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 480 حالة.





فيما تعافى 1819 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 120750 حالة.





وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



