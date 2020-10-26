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محافظات

شلل مروري بشارع سكة الوايلي في الزاوية الحمراء بسبب كسر ماسورة مياه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:22 م
شلل مروري - ارشيفية
شلل مروري - ارشيفية
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عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بكسر ماسورة مياه بشارع سكة الوايلي بمسطح كوبري الزاوية الحمراء القادم من ولى العهد في حدائق القبة.

وعلى الفور أصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بانتقال الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولى شركة المياه للموقع وإرسال شفاطات المياه اللازمة لرفع المياه المتراكمة وعمل التغييرات المرورية اللازمة لتسير الحركة المرورية وجار المتابعة.

وكان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ والتدخل السريع في حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأثنى المحافظ على جهود العاملين بشركة الصرف الصحي وتواجدهم في الشارع تحسبا لأي تغيرات في الطقس تتعرض له العاصمة.

وشدد المحافظ على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الامطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه، والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة، كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

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