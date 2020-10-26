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فن

منة شلبي تكشف حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة
نفت الفنانة منة شلبي في تصريحات لـ "صدى البلد"، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدة أن أحداث المسلسل انتهت في الجزء الأول.

الجزء الأول من "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من منة شلبي، وأسر ياسين، وسوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وعدد آخر من النجوم.

المسلسل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

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