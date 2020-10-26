AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاقية خبيثة بين حكومة الوفاق وقطر.. وهجوم حاد من الجيش الليبي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:19 م
اتفاقية خبيثة بين
اتفاقية خبيثة بين حكومة الوفاق وقطر
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أصدر الجيش الليبي اليوم، الاثنين، بيانًا بشأن الإعلان عن توقيع وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا اتفاقيات أمنية خبيثة مع قطر.

ووفقًا لصحيفة "المرصد" الليبية، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن ما قامت به قطر التي تعد أكبر داعم للإرهاب من استخدام عملائها في ليبيا اليوم، من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعد خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 .

وأكدت قيادة الجيش أن ما تم إعلانه يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

وأبرم فتحي باشا آغا، وزير الداخلية بـ"حكومة الوفاق" اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ"التعاون المشترك" وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

والاتفاقية التي وقعها "باشاغا" بحضور وزير الخارجية بـ حكومة الوفاق محمد سيالة، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد، تتيح للسلطات القطرية، الاطلاع على «الهويات الشخصية» لليبيين بدعوى إنشاء «قاعدة بيانات وطنية»، كما نصت على تبادل المعلومات حول الأشخاص و«التنظيمات الإرهابية» بغرض «مكافحة الإرهاب»، وفق زعمهم.

وبحسب الاتفاقية – التي اطلعت عليها صحيفة الساعة 24″ – فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية “المسائل الأمنية” وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقا لـ" الاتفاقية" ستتعاون "الوفاق" مع قطر في مجال “التجارة غير المشروعة” و”غسل الأموال”، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

ووصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق في ليبيا، محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، اليوم الاثنين،ـ إلى الدوحة، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كان ذلك في الوقت الذي انطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين اليوم الاثنين، في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة.

وكشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من قطر على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

مدججون بالسلاح .. أنصار باشاغا يحتفلون بعودته لمنصبه في حكومة الوفاق بطرابلس.. فيديو

استقالة السراج المرتقبة.. هل يتصدع تحالف أنقرة وطرابلس؟

وكالة إيطالية تكشف عن زيارة للسراج وباشاغا غير معلن عنها إلى روما

زيارة مفاجئة.. وزيرا خارجية وداخلية حكومة الوفاق يصلان إلى قطر

ترشيحاتنا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

مصدر مسئول بـ الرجاء:لا صحة لانسحاب الفريق من مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

دراسة: لقاح أكسفورد يعمل بطريقة مثالية ضد فيروس كورونا

رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟