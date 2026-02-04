قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

صحة النواب تستكمل اجتماعاتها لوضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل المستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور شريف باشا أن اللجنة تسعى خلال الاجتماعات الحالية إلى ترجمة توصيات الجلسات السابقة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشددًا على أن النقاشات تركز على معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر الطبية أو جودة الخدمة.

وقال رئيس لجنة الصحة: “نجاح أي خطة يتطلب متابعة دقيقة وقياسًا حقيقيًا للنتائج، مع التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، لضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بكفاءة عالية”، مؤكدًا أن اللجنة لا تسعى فقط لوضع تصور نظري، بل لتحقيق حلول عملية وملموسة تساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

وشدد باشا على أهمية تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية، داعيًا أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد واستثمار الخبرات المتنوعة المتاحة داخل اللجنة، بما يسهم في الوصول إلى حلول مبتكرة وفعّالة.

وأضاف أن الاجتماعات الحالية تتناول بشكل خاص استراتيجيات تحسين متابعة تنفيذ المشروعات الصحية، وضمان الاستفادة القصوى من التشريعات والأفكار المطروحة، بما يعكس جدية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

وشدد على أن اللجنة ملتزمة بإصدار خطة متكاملة تعكس أهداف الدولة في توفير رعاية صحية متقدمة للمواطن، مع الالتزام بالشفافية ومشاركة جميع الأطراف المعنية في التنفيذ والمتابعة

لجنة الصحة بمجلس النواب القطاع الصحي منظومة الرعاية الصحية مستوى البنية التحتية الكوادر الطبية

