نائب يطالب بعرض مشروع قانون الكهرباء على طاقة النواب

أكد النائب إسلام قرطام، عضو لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث جيدة في مجملها، لكنها تحتاج إلى تقسيم واضح للمهام، مع ضرورة النظر إلى أداء اللجنة في الفصل السابق، والمشكلات التي واجهتها، للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة خطة عمل اللجنة، حيث أشار قرطام إلى أن قانون الكهرباء لم يُعرض على لجنة الطاقة، وتمت إحالته مباشرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن القانون من الملفات الأساسية التي يجب مناقشتها داخل لجنة الطاقة، باعتبارها الجهة المعنية بتحمل تبعات تطبيقه على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة أن الوزير المختص سيكون حاضرًا لمناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، داعيا نواب لجنة الطاقة لحضور المناقشات.