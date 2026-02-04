قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب يطالب بعرض مشروع قانون الكهرباء على طاقة النواب

لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب
لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب

أكد النائب إسلام قرطام، عضو لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث جيدة في مجملها، لكنها تحتاج إلى تقسيم واضح للمهام، مع ضرورة النظر إلى أداء اللجنة في الفصل السابق، والمشكلات التي واجهتها، للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة خطة عمل اللجنة، حيث أشار قرطام إلى أن قانون الكهرباء لم يُعرض على لجنة الطاقة، وتمت إحالته مباشرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن القانون من الملفات الأساسية التي يجب مناقشتها داخل لجنة الطاقة، باعتبارها الجهة المعنية بتحمل تبعات تطبيقه على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا  رئيس لجنة الطاقة أن الوزير المختص سيكون حاضرًا لمناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، داعيا نواب لجنة الطاقة لحضور المناقشات.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

مصر وتركيا

خبير سياسي: القمة المصرية التركية تُعقد في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا

شهر رمضان

تخفيضات تجاوزت 25٪.. أسعار السلع بـ أهلًا رمضان

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور

ثنائية لا تعرف الدكة.. كيف حسم أربيلوا هوية هجوم ريال مدريد؟

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد