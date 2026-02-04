قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
برلمان

وكيل صناعة النواب: نستهدف ربط البحث العلمي بالصناعة لبناء قاعدة إنتاجية تنافسية

النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمناقشة محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحركات برلمانية مكثفة لإعادة ترتيب أولويات ملف الصناعة ودفعه إلى صدارة أجندة العمل الوطني.

وخلال الاجتماع، شدد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة،  على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام انطلاق الصناعة المصرية.

وقال إن اللجنة تستهدف تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن توجه اللجنة خلال الفترة المقبلة يركز على إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، من خلال دعم الصناعات المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل من فجوة الاستيراد.

وأضاف أن تطوير الصناعة لا ينفصل عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن غياب الربط بين هذه المنظومات كان سببًا رئيسيًا في تعثر العديد من التجارب الصناعية السابقة.

وأكد النائب سيد سمير أن اللجنة تسعى إلى بناء شراكات فعالة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسمح بتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وخلق كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.

كما أشار إلى أن لجنة الصناعة ستتبنى نهجًا رقابيًا وتشريعيًا متوازنًا، يهدف إلى تذليل العقبات أمام المصانع القائمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أن الصناعة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، وأن النجاح في هذا الملف يتطلب سرعة في القرار، وحسمًا في التنفيذ، ورؤية واضحة للمستقبل.

لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف الصناعة البيروقراطية الصناعة المصرية المستثمر

