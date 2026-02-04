نائبة: زيارة أردوغان انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية التركية

قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية-التركية، وتعكس رغبة حقيقية لدى الجانبين في فتح صفحة جديدة من التعاون المشترك، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخدم مصالح الشعبين.

وأكدت السعدني أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التركي بالقاهرة يعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويجسد نهج الدولة المصرية القائم على الحوار وبناء الشراكات المتوازنة مع مختلف الدول، وفق رؤية استراتيجية واضحة تحافظ على الثوابت الوطنية وتخدم المصالح العليا للدولة.

وأضافت السعدني ، أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن تعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة يسهم في تهدئة التوترات ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأوضحت عضو لجنة الثقافة والإعلام أن المرحلة المقبلة تشهد فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل الثقافي والإعلامي، بما يعزز جسور التواصل بين الشعبين، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهج سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة، تهدف إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.