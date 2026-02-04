قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أصمت.. تعليق قوي من جوارديولا على ضحايا النزاعات حول العالم
خطأ طبي صادم في عملية تلقيح صناعي بأمريكا تشعل معركة قضائية| إيه الحكاية؟
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: زيارة أردوغان انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية التركية

النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية-التركية، وتعكس رغبة حقيقية لدى الجانبين في فتح صفحة جديدة من التعاون المشترك، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخدم مصالح الشعبين. 

وأكدت السعدني أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التركي بالقاهرة يعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويجسد نهج الدولة المصرية القائم على الحوار وبناء الشراكات المتوازنة مع مختلف الدول، وفق رؤية استراتيجية واضحة تحافظ على الثوابت الوطنية وتخدم المصالح العليا للدولة. 

وأضافت السعدني ، أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن تعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة يسهم في تهدئة التوترات ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. 

وأوضحت عضو لجنة الثقافة والإعلام أن المرحلة المقبلة تشهد فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل الثقافي والإعلامي، بما يعزز جسور التواصل بين الشعبين، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهج سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة، تهدف إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

رجب طيب أردوغان القاهرة الرئيس التركي العلاقات المصرية التركية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الليبي محمد الحداد

فك شفرة المعلومات الخاصة بطائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة

رئيسا الصين وروسيا

روسيا تعلن تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لمدة 5 سنوات

جرائم ترتكبها الدعم السريع بالسودان

لليوم الثاني.. الدعم السريع تستهدف مرافق طبية في جنوب كردفان

بالصور

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد