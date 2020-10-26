مستشار الرئيس للصحة: مصر تستعد للمشاركة في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية لها رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع إصابات فيروس كورونا المستجد.





خطة التعامل مع فيروس كورونا ناجحة بداية من الوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بكل شفافية وكل إيجابية ". وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع قناة " الحدث اليوم": "أساليب

وأوضح محمد عوض تاج الدين أن مصر استخدمت كل الأدوات المتاحة على المستوى البشري وإعداده المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات لمواجهة كورونا.





وأكمل محمد عوض تاج الدين:" المواطن المصري واعي و الدولة وأجهزة الإعلام تساهم في نشر الافكار الخاصة ب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا".





ولفت محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك تجاوب من المواطنين مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا المرض المعدي الذي ينتقل بين البشر، مطالبا الجميع بالمسا همة في حماية أنفسنا من فيروس كورونا.





وأضاف: " يجب ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي".



