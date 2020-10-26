مستشار الرئيس للصحة: مصر تستعد للمشاركة في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية لها رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع قناة " الحدث اليوم": " خطة التعامل مع فيروس كورونا ناجحة بداية من أساليب الوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بكل شفافية وكل إيجابية ".
وأوضح محمد عوض تاج الدين أن مصر استخدمت كل الأدوات المتاحة على المستوى البشري وإعداده المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات لمواجهة كورونا.
وأكمل محمد عوض تاج الدين:" المواطن المصري واعي و الدولة وأجهزة الإعلام تساهم في نشر الافكار الخاصة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا".
ولفت محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك تجاوب من المواطنين مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا المرض المعدي الذي ينتقل بين البشر، مطالبا الجميع بالمساهمة في حماية أنفسنا من فيروس كورونا.
وأضاف: " يجب ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
وأشار "تاج الدين"، إلى أن مصر على تواصل ومتابعة علمية مع مختلف دول العالم التي تجري تجارب إكلينيكية على لقاحات لـ فيروس كورونا"، كما أن مصر تشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني وسوف تساهم في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي لمعرفة تأثيره الإيجابي وفاعليته.