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هشام توفيق: خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف زيادة تنافسيتها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:02 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
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حمزة شعيب
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الاعمال ودعم الاقتصاد.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن شركة قطاع الأعمال تسعى لتسويق منتجاتها على مستوى العالم على غرار ما يحدث بسوق دوت كوم وامازون وعلي بابا، ونسعى لتكوين نقاط ارتكاز لتسويق المنتج المصري على مستوى العالم في إفريقيا وأوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن هناك كتالوج إلكتروني لتسويق المنتج المصري باعتباره شكلًا من أشكال التجارة الإلكترونية.  

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أغلب شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها يحدث لها تغيير جلد، وأن هذه الشركات كانت تعمل بنظام عقيم، وكان القانون القديم لا يسمح بتغيير لوائح العمل وكأنها قرآن، وكان هناك تباين بشكل خيالي بين اللوائح في كل شركة وأخرى، بينما القانون الجديد يتيح توحيد اللوائح وفقًا لأحدث ما وصل إليه العالم.

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