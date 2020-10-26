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مؤشر خطر.. تامر أمين: رانيا يوسف لم تنس بطانة الفستان في مهرجان الجونة 2020.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:59 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين ، إن الجونة واحدة من أجمل البقاع الساحلية في مصر والعالم، مؤكدا أن الجميع في مهرجان الجونة كانوا يتنافسون على الجمال.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه منذ يوم الجمعة الماضي حتى يوم السبت المقبل ختام المهرجان، وهذا يسمى أسبوع كل شيء جميل لأن الجميع يحاولون إظهار أجمل ما فيهم.

وأوضح تامر امين، أن الفنانات تسابقن على الظهور بشكل جذاب بأزيائهن التي تنوعت بين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة.

وتابع أن مهرجان الجونة وُلد كبيرا وهذه هي دورته الرابعة لكنه في وقت قصير أصبح من المهرجانات المهمة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد أن اللاعب زيدان أول لاعب كرة يحضر مهرجان سينما ويسير على السجادة الحمراء، كما أنه لأول مرة من دورات مهرجان الجونة السينمائي ترتدي الفنانة رانيا يوسف فستانا ولا يتحدث أحد عليه وهذا شىء غريب و"مؤشر خطر"، مشيرا إلى أن الفستان كان له بطانة هذه السنة.

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