تخص الأطفال.. سحب ٥ أنواع من المضادات الحيوية من السوق المصري لعدم صلاحيتهم

قال الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية: إن المضادات الحيوية لابد يكون استخدامها تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مشددة تقوم بها إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية لمتابعة تداول المستحضرات التي يتم تداولها داخل السوق المحلي.









وأضاف «كامل» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه تم سحب ٥ أنواع من المضادات الحيوية من السوق المصري لعدم صلاحيتهم.









وتابع مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أن هناك متابعة مستمرة علي مصانع الدواء المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن هناك تفتيش دائم علي هذه المصانع وفي حالة وجود مخالفات في الشروط لصناعة الأدوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وأوضح الدكتور أحمد كامل، أنه لم يتم صدور أو استقبال أي شكاوي في الفترة السابقة من المستهلكين لهؤلاء المستحضرات التي تم إيقاف تداولها في السوق المصري.







