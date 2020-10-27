AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جالي كورونا أول الشهر وراح.. أمينة خليل ترد على شائعات إصابتها بالفيروس المستجد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وعلقت من خلال الصورة، على الشائعات الخاصة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت:" انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى اول الشهر.. لكن بعد ١٤ يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".

اقرا ايضا:

وتابعت قائلة:" ربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمدالله. ياريت نبطل اشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد قالت- خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية، " On E "- إن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".

وأشارت  أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها "وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".

وتابعت، أنه قبل العملية بيومين، وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف، وأكد أنه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع، وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله".
جالي كورونا أول الشهر وراح.. أمينة خليل ترد على شائعات إصابتها بالفيروس المستجد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطل الحقيقي لفيلم الطريق إلى إيلات: الشهيد البرقوقي ضحى بحياته لنجاح العملية.. فيديو

مناخيرك وحشة وبطلى تناكة..تعليقات مسيئة واجهتها أمينة خليل|شاهد

أخبار التوك شو ..سامح شكري: وفد وزاري يزور العراق أواخر أكتوبر.. أبو العينين يبذل جهدا كبيرا لخدمة أبناء الجيزة

بألوان شعر مختلفة ..أمينة خليل تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مبهجة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات أمينة خليل في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

محمد فاروق: الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الجونة.. جابر باقٍ ومحمد حسن أول الراحلين

الحد الأقصى للغرامة 20 ألف جنيه.. 5 شرائح للعقوبات في قانون المرور الجديد

فابيولا بدوى تكشف معلومات جديدة عن واقعة ذبح مدرس في فرنسا .. فيديو

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

رمضان صبحي يكشف كواليس والدافع الأكبر لرحيله عن الأهلي.. فيديو

تحارب الإنفلونزا وتحمي من كورونا.. أطعمة مهمة في الشتاء

AdvertisementS

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

بسبب وائل الإبراشي.. حسن الرداد يكشف رأيه في منع الأطفال من دخول المدرسة لـ عدم سداد المصاريف

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

40 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء