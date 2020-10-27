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أخبار البلد

ماركات عالمية غالية.. مطار القاهرة يحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل والساعات مع راكبة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:06 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة تهريب كميات من التليفونات والساعات والسماعات ومستحضرات التجميل بلغت 247 قطعة من الأصناف السابقة ماركات عالمية غالية الثمن.


أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس قسم لجنة الخط الأخضر، الراكبة أثناء خروجها من بوابة اللجنة وبحوزتها ثلاث حقائب متنوعة الأحجام، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في حقائبها ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أو ما يجب الإفصاح عنه، أجابت بالنفي ونظرا لقصر مدة سفر الراكبة وارتباكها، طلب منها وضع الحقائب للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ ليوسف مسعد منشاوي، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم، رئيس القسم، وجود ما يشتبه أن يكون من الأصناف المذكورة، وعليه كلف مدحت عبد الصبور، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد جمال فرج، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما كشف عن وجود المضبوطات.


وأمر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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