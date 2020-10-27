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أخبار العالم

ارتفاع قياسي في معدل وفيات كورونا بروسيا .. وإجراءات مشددة لاحتواء الفيروس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
روسيا تسجل زيادة
روسيا تسجل زيادة قياسية في عدد وفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بواقع 320 حالة في 24 ساعة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونا و547774، بهد تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في انخفاض ملموس مقارنة مع اليوم السابق.

وقالت الصحة الروسية ، إن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 26589 حالة بعد تسجيل 320 حالة جديدة، خلال اليوم الماضي، وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأضاف المركز أن 12844 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و158940 مع بقاء 362245 حالة نشطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، عن إجراءات جديدة مشددة لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد تفشيه بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم، الثلاثاء، قرارا بإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل وتشديد قواعد ارتداء الكمامات الواقية بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب قرار جديد يبدأ سريانه غدا 28 أكتوبر، ألزمت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات الحاشدة، وهي تلك التي يمكن أن يتجمع فيها أكثر من 50 شخصا في وقت واحد، وكذلك في وسائل المواصلات وأماكن ركن السيارات والمصاعد.

كما نص القرار على تشديد إجراءات التعقيم في وسائل المواصلات والمتاجر وسيارات التاكسي والمطاعم والمسارح وحظر أيضا إجراء الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم والمقاهي والحانات بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا.

وأوصت الهيئة الأقاليم الروسية بإجراء ما لا يقل عن 150 فحصا لكورونا لكل 100 ألف نسمة من سكانها.

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