بدون تفتيت أو جراحة.. 3 حيل مجربة تخلصك من حصوات الكلى

تعدواحدة من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض وتؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها و



علم الوراثة:

من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى.

قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى كذلك السمنة فيعد الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) هم أيضًا عرضة لهذا المرض.



أعرا ض الإصابة بحصوات الكلى أعرا فيما يلي أعرا ض الإصابة بحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع "power of positivity". أعرا

- شعور بالألم في الظهر أو البطن .

- ألم حاد أو حارق أثناء التبول

- التبول باستمرار



- وجود دم في البول



- للبول رائحة قوية للغاية



مشروبات سريعه لتنظيف الكلى

قدم موقع healthline مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ومنها:





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1- قم بغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله بصورة يومية





2- خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمون مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى والكبد.



