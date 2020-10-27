AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. 3 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:31 م
نقص الحديد
نقص الحديد
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من عنصر الحديد المتواجد في الأطعمة مثل الكبدة والسبانخ والتفاح.

يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.


إذا كان جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الهيموجلوبين، فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية، هذا يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم .

1- ضيق التنفس
 هو أحد أعراض نقص الحديد ، حيث أن انخفاض مستويات الهيموجلوبين يعني أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال.

2- التعب
 هو أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، هذا بسبب قلة وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يحرمها من الطاقة.
 
3- شحوب الوجه
قد يكون الشحوب في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر علامة على نقص متوسط ​​أو شديد في الحديد، يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين، والذي يعطي الدم لونه الأحمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الأنيميا للحوامل والأطفال والرضع بهذه الأعشاب بسرعة غير متوقعة

علامات تحذيرية لإصابتك بالأنيميا.. لا تتجاهليها.. وأعشاب تخلصك من فقر الدم بدون أدوية

بدون أدوية.. علاج الأنميا بـ 4 حيل بسيطة.. مشروب سحري للتخلص من فقر الدم

ارفعى مناعتك.. علاج الأنيميا بـ 3 حيل مضمونة ومجربة

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

ترشيحاتنا

قصة الرضيع أنس.. تركه والداه يصرخ من الجوع 9 أيام حتى الموت.. صور

بسبب اتهامات بالفساد.. حقيقة منع سفر رئيس الوزراء التونسي السابق

هاجم حسام البدرى بقوة.. أحمد موسى: اختيار رمضان صبحي فى قائمة المنتخب مجاملة مرفوضة

أنا اضّحك عليا .. حمو بيكا يشعل السوشيال بتعليق مثير بعد أول شهر زواج.. شاهد

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز ويحذر الكاف

خاص | الرجاء يكشف موعد وصوله للقاهرة لملاقاة الزمالك.. ونتيجة المسحة خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. 3 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم

17 طريقة لاستخدام بكينج الصودا فى المهام المنزلية والطهي

دراسة تكشف السر وراء ارتفاع نسبة وفاة الرجال بـ كورونا