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ديني

مجلس جامعة الأزهر يشكل إدارة موحدة للمعاهد فوق المتوسطة لضمان تكافؤ الفرص

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:02 م
مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قرر مجلس جامعة الأزهر، تشكيل مجلس إدارة موحد للمعاهد فوق المتوسطة بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ ضمانًا لتكافئ الفرص، ووحدة القواعد والضوابط التعليمية والإدارية والمالية برئاسة فضيلة رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المعنية.

تقدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عُقد اليوم الثلاثاء بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف للأمة الإسلامية، ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري.

وأدان مجلس الجامعة تلك الهجمة الشرسة على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأكد المجلس على وقوفه وتأييده لموقف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد صحيفة "شارل إيبدو" التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ونعى مجلس جامعة الأزهر العالم الكبير الراحل الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وتلاميذه. 

وأكد المجلس على الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وشدد على الحرص على استخدام التدابير اللازمة كافة؛ للوقاية من الوباء، ونوه على الحرص على استخدام نظام اليوم الكامل في الدراسة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات، واستثمار القوى البشرية بكل طاقاتها، ووجوب المتابعة للعملية التعليمية.

وأشاد المجلس بتعيين العالمين الجليلين؛ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ في مجلس الشيوخ.

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