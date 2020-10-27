إجبار الأطباء البلجيكايين المصابين بكورونا في الاستمرار بالعمل

اجبر الأطباء في بلجيكا المصابين بفيروس كورونا على الاستمرار في العمل في ظل زيادة عدد إصابات فيروس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تطلب 10 مستشفيات على الأقل في مدينة لييج الأكثر تضررًا من العاملين الطبيين المصابين والذين لا تظهر عليهم أعراض مواصلة العمل.

وافادت الصحيفة أنه يعتقد أن حوالي ربع الأطباء والممرضات مصابون بالفيروس في المدينة.

قال الدكتور فيليب ديفوس ، طبيب العناية المركزة في مستشفى CHC Montlégia في لييج ، لصحيفة واشنطن بوست: "الوضع كارثي"، مضيفا أنه ربما تكون مدينة "لييج" الآن المنطقة الأكثر تضررًا في العالم بسبب كورونا.. حيث يوجد الكثير من الأطباء والممرضات المتضررين.

قال الدكتور ديفوس ، رئيس الرابطة البلجيكية للنقابات الطبية ، إنه على الرغم من وجود خطر انتقال العدوى ، إلا أن استمرار الأطباء المصابين بالفيروس هو الخيار الوحيد للمدينة لمنع نظام المستشفى من الانهيار "في غضون أيام".

فيما قال وزير الصحة فرانك فاندنبروك الأسبوع الماضي إن بلجيكا قد تواجه "تسونامي" من حالات جديدة من فيروس كورونا