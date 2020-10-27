لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 100 مادة وتقر 14 لجنة نوعية بشكل رسمي

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.





وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ.





والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها منأجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.





وفى سياق اخر استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.









وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و ممثل وزارة المالية.













ومن جانبه وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الإدارية والمالية، علي أدائها الفترة الماضية ودورها المنوط بها في ضوء قانون مجلس الشيوخ.









ويُشار إلي أن المادة الثالثة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أقرت تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.









كما اختصت هذه اللجنة، بفحص الطلبات المقدمة من العاملين بمجلس النواب، السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل إلي مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها.