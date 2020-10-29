AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قلعة صناعية.. منطقة كوم أبو راضي قبلة للمستثمرين العرب والأجانب في بني سويف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
منطقة كوم أبو راضي
منطقة كوم أبو راضي
Advertisements
محمد عبدالحليم
اتجهت أنظار عدد من القطاعات الصناعية في العالم  ، نحو محافظات الصعيد؛  خاصة  القريبة من القاهرة مثل بني سويف والفيوم والمنيا  بحثًا عن فرص استثمارية جديدة، تمكنهم من التطور والنمو، بدلًا من تركزها داخل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، الأمر الذى يعزز من قدرتها التسويقية ويحرك عملية المبيعات.

ويُتوقع الصناع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المنافسة فى خلق مجتمع صناعي متكامل أكثر تطورًا فى محافظات الصعيد.

وتعتبر منطقة كوم أبو راضي الصناعية، التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، العام الماضي  إحدى القلاع الصناعية الكبرى في بني سويف، وهي منطقة واعدة في مجال الاستثمار، بمركز الواسطى، جنوب هرم ميدوم، وشمال ورش سكك حديد كوم أبو راضي .

اقرأ أيضا : 

وتتميز المنطقة الصناعية ، من قربها من القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان  وكذلك التجمعات السكنية لقرى مركز ومدينة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، وكذلك مركز العياط والمراكز الشرقية لمحافظة الفيوم، وتبلغ مساحتها 799 فدانًا، تم ستشغل منطقة الاستثمار الصناعي مساحة 547.8 فدان، تم تخصيص 455.17 فدان منها، بنسبة 92.7% من إجمالي المساحة.

فمنطقة   كوم أبو راضي  الصناعية في بني سويف، تمتتع بموقع فريد، حيث تتوسط 3 محافظات هي "الجيزة – الفيوم – بني سويف" ، مما يؤهلها لتكون منطقة جذب صناعية للمستثمرين من هذه المحافظات، هذا إلى جانب قربها من محافظة القاهرة، حيث تقع في أقصى شمال محافظة بني سويف، على حدود محافظة الجيزة، كونها الامتداد الطبيعي للمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تبعد عنها مسافة 7 كيلو مترات فقط، وفقًا للتقسيم الإداري الجديد.

كذلك منطقة كوم أبو راضي الصناعية، يمر بالقرب منها خط سكك حديد (الواسطى - الفيوم)، والمربوط بخطوط سكك حديد القاهرة، كما تم إنشاء كوبري فوق النيل بمدينة الواسطى، لا يبعد عنها سوى كيلو متر واحد فقط، ويربط غرب النيل بشرقه، وبالتالي فتح طريق للوصول إلى الموانئ التصديرية على البحر الأحمر، بما يخدم المنطقة الصناعية ، ويربطها بهذه الموانئ، كمنفذ للتصدير، وربط طريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي، بطريق (القاهرة - أسوان) الزراعي، بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتضم منطقة كوم أبو راضى الصناعية في بني سويف، 60 مشروعًا منتجًا، بتكلفة استثمارية 33 ألفًا و374 جنيهًا، وفرّت 13 ألفًا و614 فرصة عمل، بالإضافة إلى 125 مشروعًا تحت الإنشاء، بتكلفة 3104 ملايين جنيه، سيوفر 15 ألفًا و217 فرصة عمل، بالإضافة إلى 189 مشروعًا، تم تخصيصها بتكلفة استثمارية 6660 مليون جنيه، ستوفر 29 ألفًا و491 فرصة عمل.

وقال مستثمرون إن بعض المنتجات التى يتم استيرادها؛ لتغطية الطلب فى السوق لمحلى، تصنع فى محافظات الصعيد، وتنفذها كيانات صناعية متوسطة وصغيرة، ما يؤكد أن محافظات الصعيد لا تزال بكرًا، ومتعطشة لمزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة التى تتلائم مع طبيعتها.


قلعة صناعية.. منطقة كوم أبو راضي قبلة للمستثمرين العرب والأجانب في بني سويف
قلعة صناعية.. منطقة كوم أبو راضي قبلة للمستثمرين العرب والأجانب في بني سويف
قلعة صناعية.. منطقة كوم أبو راضي قبلة للمستثمرين العرب والأجانب في بني سويف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: دراسة مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل

"نقل النواب" توضح فوائد تخفيض تذكرة المترو للصعايدة

حصاد الصناعة خلال 7 سنوات.. إنشاء 3 مدن صناعية.. واستخراج تراخيص وموافقات لـ 34 ألف منشاة ومجمع صغير للمشروعات المتوسطة.. وحصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد

مياه الصرف والبنية التحتية أهم مشاكل المناطق الصناعية ببني سويف

عن جدارة واستحقاق.. «عمال مصر» يثمن حصول السيسي على درع العمل التنموي

ترشيحاتنا

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل

محمد رمضان يشارك جمهوره بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون الحصوات

على كرسي متحرك.. عروس مصابة بمرض مزمن تحقق حلم الزواج من حبيب طفولتها.. شاهد

أجمل إطلالات سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة|شاهد

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور

علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد