حارس طلائع الجيش يعلق على منافسة الشناوي وأبو جبل في المنتخب

تحدث محمد بسام حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن حظوظه في منافسة الثنائي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حارسي الأهلي والزمالك، بعد الانضمام إلى منتخب مصر.
وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة مبدئية للفراعنة أمس الثلاثاء، تمهيدًا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارًا من 3 نوفمبر المُقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في التصيفات الإفريقية.
وقال بسام في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مشاركتي مع المنتخب أمر يعود للجهاز الفني، وانضمامي شرف كبير، والمنافسة مع محمد الشناوي وأبو جبل بالتأكيد صعبة".
وعن صحة مفاوضات الأهلي معه، أوضح: "لم يتواصل معي أحد على المستوى الشخصي، لكن أسمع حديثا في النادي عن هذا الأمر، سمعت أن هناك اتصالا حدث بشكل ودي من الأهلي للاستفسار عني".
واستطرد: "لكن لا يوجد أي شئ رسمي حتى الآن، وبالتأكيد أتمنى الانتقال له لو هناك نصيب، وشرف لأي لاعب أن يمثل النادي الأهلي، عقدي مع طلائع الجيش مستمر لمدة موسمين، وأي عرض أتلقاه سأخرج عن طريق النادي".