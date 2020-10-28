حارس طلائع الجيش يعلق على منافسة الشناوي وأبو جبل في المنتخب

تحدث محمد بسام حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن حظوظه في منافسة الثنائي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حارسي الأهلي والزمالك، بعد الانضمام إلى منتخب مصر.





وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة مبدئية للفراعنة أمس الثلاثاء، تمهيدًا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارًا من 3 نوفمبر المُقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في التصيفات الإفريقية.





وقال بسام في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مشاركتي مع المنتخب أمر يعود للجهاز الفني، وانضمامي شرف كبير، والمنافسة مع محمد الشناوي وأبو جبل بالتأكيد صعبة".



