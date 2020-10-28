شاهد.. خطوبة شقيق هيثم أحمد زكي

احتفل رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.









وتداول رواد سوشيال ميديا صورة لهما من حفل الخطوبة الذي أقيم في منزل.











واللافت أن صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد كانت تزين الحائط وظهرت خلفه في الصورة التي جمعته بخطيبته.











على صعيد آخر، كان المستشار بلال عبد الغنى، وكيل رامى عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث ‏الشرعى له، صرح بأن موكله لم يوافق حتى اللحظة كتابة على مسلسل الفنان محمد رمضان الخاص بحياة الراحل أحمد زكي.









جاء ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لتقديم المسلسل أو تجسيد محمد رمضان للنمر الأسود.









وأثار التصريح الذي خرج به المخرج الشاب كريم إسماعيل (الصديق المقرب للفنان هيثم أحمد زكي)، حالة من الجدل، بعدما قال إن «هيثم» ووالده أحمد زكي، كانا يرفضان التطرق لحياتهما الخاصة، وتناقلها للجمهور.











وأشار كريم إسماعيل، إلى أن هيثم أخبره بأن والده أحمد زكي كان رافضًا لفكرة تقديم حياته في عمل درامي أو سينمائي، وما يؤكد على تصريحات المخرج الشاب هو أن «زكي» كان حريصا على عدم الحديث عن حياته الخاصة في أي لقاء له.











وفي حقيقة الأمر، لن يتأثر مسلسل «الإمبراطور» لـ محمد رمضان بما سبق، وذلك بعد رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية، شقيقة الراحل.



