برشلونة يفوز على يوفنتوس 2-0.. وبطل المجر يتعادل 2-2 مع دينامو كييف

فاز فريق برشلونة بهدفين دون رد على مضيفه يوفينتوس الأيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ومرّر ليونيل ميسي كرة طولية رائعة وصلت إلى عثمان ديمبلي الذي استلم الكرة وتقدم بها وراوغ مدافع يوفنتوس وسدّد تسديدة قوية ارتطمت بقدم كييزا لاعب اليوفي لتغير الكرة مسارها وتسكن شباك تشيزني حارس يوفنتوس، ليتقدم البارسا في المباراة في الدقيقة 14.





وكاد ليونيل ميسي يعزز النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 23 من زمن المباراة، بعدما مرر كرة لجريزمان الذي عاد ومررها مرة أخرى إلى ميسي بالكعب، ليسددها النجم الأرجنتيني بقوة ولكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر للحارس تشيزني.





وعاد ألفارو موراتا ليسجل هدفًا آخر في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما حول تمريرة كوادرادو بتسديدة داخل شباك الحارس نيتو، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل على المهاجم الإسباني.





وفي الشوط الثاني، ألغى الفار هدفا آخرا لموراتا بداعي التسلل في بداية الشوط.





وفي الدقيقة 90 تحصل برشلونة على ركلة جزاء أحرزها ميسي بنجاح مؤكدا انتصار فريقه





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لست نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط في المركز الثاني





وفي نفس المجموعة تعالي فيرنتسفاشوري المجري مع دينامو كييف 2-2.