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رياضة

حتحوت يكشف عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي مرة أخرى.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تأجيلها مرة أخرى، لمدة يومين على الأقل، حيث من المتوقع أن تقام يوم 4 نوفمبر على أقصى تقدير.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء، يجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على تأجيل نهائي إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تم طرح يوم 9 نوفمبر، موعدًا لإقامة النهائي، إلا أن هذا الموعد لم يلق تجاوبًا من جانب الأغلبية داخل كاف.

واستكمل حتحوت حديثه، بأن المؤشرات تؤكد أن نهائي إفريقيا قد يتأجل إلى يوم 20 أو 21 نوفمبر المقبل، موضحًا أن غدًا الخميس أو بعد غد على الأكثر سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة سواء لمباراة الزمالك ضد الرجاء، في إياب نصف نهائي إفريقيا، أو نهائي إفريقيا، الذي سيكون طرفه النادي الأهلي.

واختتم تصريحاته، أن الرجاء يرى بأن تأجيل مباراته ضد الزمالك مرة أخرى في صالحه، كونه يستعيد لاعبيه المصابين بالكامل، ليواجه الأبيض بقوامه الأساسي، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك الذي يرى بأنه يستعيد إصابته بالكامل ليخوض بهم المباراة مثل حازم إمام ومحمود الونش، مشيرًا إلى أن الأهلي من الممكن أن يرى تأجيل نهائي إفريقيا أمرًا إيجابيًا،  لا سيما وأن مصابيه سيكونوا جاهزين تمامًا مثل علي معلول، ومحمد الشناوي، وغيرهم ليكون موسيماني أمامه كل الأمور متاحة.

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