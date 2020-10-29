مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجار لغم بـ خان شيخون بسوريا

قتل 3 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات المجاميع الإرهابية في مزارع ناحية خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بسوريا.









وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "لغما زرعه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة في الأراضي الزراعية بمحيط مدينة خان شيخون انفجر أثناء قيام إحدى الورشات بأعمال زراعية وتسبب بمقتل 3 عمال وإصابة 4 آخرين بجروح، أحدهم إصابته بالغة".









يشار إلى أن مواطنا أصيب الثلاثاء، بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة "طيبة الإمام" في ريف حماة الشمالي.









وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل القضاء عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات والأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.



