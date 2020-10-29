تخلصي من ضغط الدم "القاتل الصامت" بدون أدوية

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم



أحر التوقف عن الدواء



عليك تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.







ـأعشاب صحية







تعد الأعشاب الطبيعية مثل الكركديه فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.







ممارسة الرياضة

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.