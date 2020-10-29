AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تخلصي من ضغط الدم "القاتل الصامت" بدون أدوية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
أصبح الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ويعد  ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية و القلب.


ماهو ضغط الدم الطبيعي؟
 
يعد ضغط الدم العادي: أقل من 120 فوق 80 (120/80) مرتفع: 120-129 / أقل من 80 أما ارتفاع ضغط الدم : 130-139 / 80-89.

من جانبها قالت الدكتورة "نيكا جولدنبرج"، الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأمريكية وفقا لدراسة أجريت مؤخرا أن السبب وراء مخاطرة تعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم والأكثر شيوعا بين الشباب هى ارتفاع معدلات السمنة  حيث يميل الشباب أيضا إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

تعد الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا منها التدخين و زيادة الوزن أو السمنة و قلة النشاط البدني و كثرة الملح في النظام الغذائي و الضغط عصبى ووجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.

حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع
فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم

أحر التوقف عن الدواء

عليك  تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

ـأعشاب صحية

تعد الأعشاب الطبيعية مثل الكركديه فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم  حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

ممارسة الرياضة

 إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من الأزمات القلبية.. حيل للتخلص من الضغط المرتفع

بـ 6 طرق مجربة ومضمونة.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

لتحمي نفسك من الأزمات القلبية.. أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل للتغلب عليه

بدون أدوية.. حيل تخلصك من ارتفاع ضغط الدم

حيلة تخلصك من ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

القاتل الصامت.. ضغط الدم حيل تخلصك منه بدون أدوية

ترشيحاتنا

المولد النبوي.. ماذا حدث لـ إيوان كسرى يوم ميلاد الرسول؟

أخبار التوك شو.. التعليم تعلن إصابة 49 حالة بـ كورونا ومتحدث الوزراء يكشف السبب وراء مد الحكومة فترة التصالح

التعليم تكتشف أخطاء بكتاب دراسات 6 ابتدائي.. وتطالب المدارس بتعديلها

أوصل الطلبات بـ 10 جنيهات.. سيدة مكافحة تعمل على دراجة هوائية بصحبة ابنتيها لكسب الرزق

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها