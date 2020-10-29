تخلصي من ضغط الدم "القاتل الصامت" بدون أدوية

أصبح الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ويعد ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية و القلب.
ماهو ضغط الدم الطبيعي؟
يعد ضغط الدم العادي: أقل من 120 فوق 80 (120/80) مرتفع: 120-129 / أقل من 80 أما ارتفاع ضغط الدم : 130-139 / 80-89.
من جانبها قالت الدكتورة "نيكا جولدنبرج"، الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأمريكية وفقا لدراسة أجريت مؤخرا أن السبب وراء مخاطرة تعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم والأكثر شيوعا بين الشباب هى ارتفاع معدلات السمنة حيث يميل الشباب أيضا إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.
تعد الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا منها التدخين و زيادة الوزن أو السمنة و قلة النشاط البدني و كثرة الملح في النظام الغذائي و الضغط عصبى ووجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.
حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع
فقدان الوزن
يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم
أحر التوقف عن الدواء
عليك تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.
ـأعشاب صحية
تعد الأعشاب الطبيعية مثل الكركديه فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.
ممارسة الرياضة
إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.