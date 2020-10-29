مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون الحصوات

تحتاج الكلى إلى تطهيرها وتنظيفها بشكل مستمر لمنع تكون الحصوات وتعد أكثر مشاكل الكلى، شيوعا الإصابة بحصوات الكلى، خصوصا وأنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى ، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة.
أسباب الإصابة:
من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة وقد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه
قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى
وتعد أبرز أعراض الإصابة ألم حاد أو حارق أثناء التبول ووجود دم في البول وبول ذات رائحة قوية للغاية
مشروبات سريعة لتنظيف الكلى:
قدم موقع healthline مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ومنها :
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أغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله بصورة يومية
يمكنك خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمونة مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى و الكبد .
قومى بتقطيع شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار و أضفها إلى لتر ماء واتركه طوال الليل ، ثم ابدأ بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم .
لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى يمكنك الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات قدر الامكان، مثل البنجر والشوكولاتة والسبانخ والشاي والمكسرات تناول الكثير من الماء بشكل متقطع على مدار اليوم أكثر من 2 لتر".