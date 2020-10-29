مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون الحصوات



أسباب الإصابة: من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة و قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه



قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى



وتعد أبرز أعرا ض الإصابة ألم حاد أو حارق أثناء التبول ووجود دم في البول وبول ذات رائحة قوية للغاية

مشروبات سريعة لتنظيف الكلى:





قدم موقع healthline مشروبات سريعة لـ تنظيف الكلى ومنع تكون حصوات الكلى ومنها :





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أغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله بصورة يومية





يمكنك خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمونة مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى و الكبد .







قومى بتقطيع شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار و أضفها إلى لتر ماء واتركه طوال الليل ، ثم ابدأ بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم .

