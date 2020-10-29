بطريقة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكوردن بلو بالخطوات









مقادير عمل كوردن بلو سالى فؤاد:





-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:



طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:



2 عدد صدور فراخ

ملح

فلفل

ماء بصل

عصير ليمون

زعتر مفروم

الحشو:

جبنه شيدر

2 قطعه لحمه باردة مكعبات

4 خلة خشب

1 كوب دقيق

2 بيض

1 كوب لبن

5 جم ملح

5 جم فلفل

2 كوب بقسماط ناعم

5 جم شطه

5 جم بصل بودر

5 جم ثوم بودرة 2 عدد صدور فراخملحفلفلماء بصلعصير ليمونزعتر مفرومالحشو:جبنه شيدر2 قطعه لحمه باردة مكعبات4 خلة خشب1 كوب دقيق2 بيض1 كوب لبن5 جم ملح5 جم فلفل2 كوب بقسماط ناعم5 جم شطه5 جم بصل بودر5 جم ثوم بودرة

طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالخطوات:

4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملحفلفل اسودملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )شرائح لانشونشرائح جبن شيدرملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماطنقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.-فى بولة نضع ملح وفلفل وعصير ليمون وزعتر مفروم وتتبل الفراخ.-بعد ساعه تحشى الفراخ جبنه شيدر ولحمه باردة مكعبات وتغلق بأعواد خشبية.-فى بولة نضع دقيق وبولة اخرى نضيف بيض ولبن وملح وفلفل ويقلبوا جيدا.-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.