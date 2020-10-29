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بطريقة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكوردن بلو بالخطوات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 الكوردن بلو من الأطباق السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها .. بطعم ومذاق مميز  إليك  طريقة عمل الكوردن بلو  بالخطوات


مقادير عمل كوردن بلو سالى فؤاد:
4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة
4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملح
فلفل اسود
ملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )
شرائح لانشون
شرائح جبن شيدر
ملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر
*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماط

-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:
نقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.
بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.
بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.

 طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:

2 عدد صدور فراخ
ملح
فلفل
ماء بصل
عصير ليمون
زعتر مفروم
الحشو:
جبنه شيدر
2 قطعه لحمه باردة مكعبات
4 خلة خشب
1 كوب دقيق
2 بيض
1 كوب لبن
5 جم ملح
5 جم فلفل
2 كوب بقسماط ناعم
5 جم شطه
5 جم بصل بودر
5 جم ثوم بودرة

 طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالخطوات:
-فى بولة نضع ملح وفلفل وعصير ليمون وزعتر مفروم وتتبل الفراخ.
-بعد ساعه تحشى الفراخ جبنه شيدر ولحمه باردة مكعبات وتغلق بأعواد خشبية.
-فى بولة نضع دقيق وبولة اخرى نضيف بيض ولبن وملح وفلفل ويقلبوا جيدا.
-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.

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