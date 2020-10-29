سمم أطفاله الستة وزوجته.. معاناة جوبلز بعد سقوط ألمانيا النازية

ذراع هتلر اليمنى، وزير الدعاية الألمانية الرايخ الثالث، تحل اليوم ذكرى ميلاد الخطيب والداعية السياسي جوزيف جوبلز، الذي ولد 29 أكتوبر 1897، وكان مسئولا بشكل عام عن تقديم صورة مواتية عن النظام النازي للشعب الألماني.











بعد انتحار هتلر، عمل جوبلز كمستشار لألمانيا ليوم واحد قبل أن يسمم هو وزوجته ماجدة جوبلز أطفالهما الستة وينهون حياتهم جميعا عام 1945 بعد هزيمة ألمانيا النازية، حيث كان سببا رئيسيا في التسويق لها ولرئيسها هتلر.









بماذا يشتهر جوزيف جوبلز؟

كان جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازي في عهد أدولف هتلر، كان له دور فعال في إقناع الشعب الألماني بدعم النظام النازي وحافظ على دعمه خلال الحرب العالمية الثانية.









كيف وصل جوزيف جوبلز إلى السلطة؟

في عام 1924، أصبح جوزيف جوبلز صديقًا لأعضاء الحزب النازي، أصبح مديرًا لمقاطعة فرع الحزب في إلبرفيلد بألمانيا، وفي عام 1926 عينه أدولف هتلر زعيمًا لمنطقة برلين، وظل في هذا المنصب حتى أصبح هتلر دكتاتورًا على ألمانيا في عام 1933 وجعله وزيرًا للدعاية في الدولة النازية.









كيف أثر جوزيف جوبلز على الحركة النازية؟

كرئيس لجهود الدعاية النازية، صاغ جوزيف جوبلز العديد من الأساطير والطقوس التي تنشر معاداة السامية وتطالب بالإخلاص للفوهرر في ألمانيا، نسق عام 1933 حرق الكتب "غير الألمانية" في برلين واستخدم الصور المتحركة لنشر الدعاية. حافظ عمله على الدعم النازي طوال الحرب العالمية الثانية.









كيف مات جوزيف جوبلز؟

قام جوزيف جوبلز وزوجته بتسميم أطفالهما الستة وقتلوا أنفسهم في 1 مايو 1945. وكان قد أصبح مستشارًا لألمانيا بعد انتحار أدولف هتلر قبل ذلك بيوم واحد، في 30 أبريل، حيث كانت الدولة النازية تنهار.