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فن

كاظم الساهر يطرح أغنية عراقنا.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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أحمد إبراهيم
طرح الفنان كاظم الساهر، أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "عراقنا" من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

ونشر الساهر، الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، كنوع من الترويج لها، وعلق: "هدية من كاظم الساهر للشعب العراقي".

يذكر أن، كاظم الساهر، يواصل خلال الفترة الجارية، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومن بينه أغنية "يا وفية" من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي.

وكان كاظم، قد طرح مؤخرًا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.

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