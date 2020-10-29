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فن

يارب اجعلها سنة خير .. ندى بسيوني تهنئ متابعيها بالمولد النبوي.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنّأت الفنانة ندى بسيونى متابعيها بالمولد النبوى ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت ندى على الصورة قائلة " ‏كل سنة وأنتم بألف خير يارب اجعلها سنة خير علينا و علي الدنيا كلها ".


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كانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020". 


مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد".

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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