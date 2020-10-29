بعد 17 سنة.. تعرف على سر مهارة أصالة في قيادة السيارات

استعرضت الفنانة أصالة نصري مهارتها في قيادة السيارات، ضمن أحداث الفيديو كليب الشهير لأغنية "تصور" والذي شاركها في بطولته الفنان أحمد هارون، منذ 17 عاما في عام 2003.





احتوى العمل الفني على العديد من السيارات القوية، حيث ظهرت أكثر من علامة تجارية مختلفة لكبار صانعي السيارات في العالم، ودارت أحداث العمل حول علبة سباق يستعرض داخلها كل متسابق مهارات التفحيط والسرعة، وايضا الاداء الحركي المميز لكل سيارة.





انبهر متابعو الكليب بالأداء القتالي الذي استعرضت به الفنانة أصالة وقدراتها على التفحيط والمناورة ولكن المفاجأة .. هذه ليست اصالة بل استعان المخرج عثمان أبو لبن بمصمم المطاردات الشهير عمرو ماكجيفر، الذي قام بتأدية الدور ببراعة من خلال استعراضه الشرس وقدراته العالية في التحكم بالسيارة.





والتي كانت تحمل شعار الصانع البافاري بالموديل الشهير BMW "الدبانه" الفئة الثالثة ، اشتهر هذا الموديل كواحد من ابرز التصميمات الـ"كوبيه" ذات السقف المتحرك والتصميم المميز للسيارة الشبابية ثنائية الأبواب لتجمع بين الجانب العنيف والمظهر الرياضي، حيث قام عمرو ماكجيفر بارتداء ملابس بيضاء تشبه الزي الذي قامت اصالة بارتدائه في الكليب، بل ارتدى أيضا باروكة خاصة بنفس الشكل واللون، لكي ينفذ العمل بشكل يتماشى مع تعليمات المخرج واظهاره بشكل مبهر.





يذكر أن السيارة تعود الى موديل 1987 واستمر انتاجها الى عام 1991 وتميزت ببعض الكماليات حيث أطلق الصانع الألماني مواصفات جبارة للمحرك والذي جاء بسعة 2500 سي سي، ويولد طاقة قدرها 86 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل مكيف هواء وباور ستيرينج لمقود الحركة.