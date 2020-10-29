AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد 17 سنة.. تعرف على سر مهارة أصالة في قيادة السيارات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:22 م
أصالة نصري
أصالة نصري
Advertisements
قسم السيارات
استعرضت الفنانة أصالة نصري مهارتها في قيادة السيارات، ضمن أحداث الفيديو كليب الشهير لأغنية "تصور" والذي شاركها في بطولته الفنان أحمد هارون، منذ 17 عاما في عام 2003.

احتوى العمل الفني على العديد من السيارات القوية، حيث ظهرت أكثر من علامة تجارية مختلفة لكبار صانعي السيارات في العالم، ودارت أحداث العمل حول علبة سباق يستعرض داخلها كل متسابق مهارات التفحيط والسرعة،  وايضا الاداء الحركي المميز لكل سيارة.

انبهر متابعو الكليب بالأداء القتالي الذي استعرضت به الفنانة أصالة وقدراتها على التفحيط والمناورة ولكن المفاجأة .. هذه ليست اصالة بل استعان المخرج عثمان أبو لبن بمصمم المطاردات الشهير عمرو ماكجيفر، الذي قام بتأدية الدور ببراعة من خلال استعراضه الشرس وقدراته العالية في التحكم بالسيارة.

والتي كانت تحمل شعار الصانع البافاري بالموديل الشهير BMW "الدبانه" الفئة الثالثة ، اشتهر هذا الموديل كواحد من ابرز التصميمات الـ"كوبيه" ذات السقف المتحرك والتصميم المميز للسيارة الشبابية ثنائية الأبواب لتجمع بين الجانب العنيف والمظهر الرياضي، حيث قام عمرو ماكجيفر بارتداء ملابس بيضاء تشبه الزي الذي قامت اصالة بارتدائه في الكليب، بل ارتدى أيضا باروكة خاصة بنفس الشكل واللون، لكي ينفذ العمل بشكل يتماشى مع تعليمات المخرج واظهاره بشكل مبهر.

يذكر أن السيارة تعود الى موديل 1987 واستمر انتاجها الى عام 1991 وتميزت ببعض الكماليات حيث أطلق الصانع الألماني مواصفات جبارة للمحرك والذي جاء بسعة 2500 سي سي، ويولد طاقة قدرها 86 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل مكيف هواء وباور ستيرينج لمقود الحركة.
بعد 17 سنة.. تعرف على سر مهارة أصالة في قيادة السيارات
بعد 17 سنة.. تعرف على سر مهارة أصالة في قيادة السيارات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

شيفروليه تقرر رفع أسعار سيارات الدبابة والجامبو.. تفاصيل

أصالة تتصدر اليوتيوب بـ فيديو كليب والله وتفارقنا

رينو تجهز لسيارة خارقة جديدة .. بتكنولوجيا خيالية..فيديو وصور

لامبورجيني تحتفل بالعيد الـ 50 لـ أوراكو..أيقونتها الخارقة

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية سلوى محمد علي

أروي جودة تتصدر التريند والسبب سعر فستانها

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

ماكرون يتوجه لمدينة نيس لمتابعة الحادث الإرهابى

سهر الصايغ تتصدر محرك جوجل في ظهورها الأول بالجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها