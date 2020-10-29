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برلمان

على عبدالعال يرسل برقية تهنئة لـ عادل عبدالرحمن لفوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:05 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
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ماجدة بدوى
وجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية.‏

وأكد الدكتور علي عبدالعال  في برقيته أنه على ثقة بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.

واختتم حديثه قائلا": كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".‏

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