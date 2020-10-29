على عبدالعال يرسل برقية تهنئة لـ عادل عبدالرحمن لفوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي

وجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية.‏





وأكد الدكتور علي عبدالعال في برقيته أنه على ثقة بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.





واختتم حديثه قائلا": كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".‏