منظمة الصحة العالمية تطمئن المصريين بشأن كورونا

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع الوبائى لفيروس كورونا في مصر مستقر وتحت السيطرة ولا يتم الإبلاغ عن الحالات البسيطة.





وأكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر أن مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تعمل مع مصر وتساعدها في تلك المهمة.









وأضاف: "ما يهمنا بالمنظمة هو توفير لقاحات لمحدودى ومتوسطى الدخل، ونعمل على ذلك في مصر وجميع الدول في إقليم شرق المتوسط من خلال مرفق كوفاكس"، وتابع: "لا يوجد تحور كبير في فيروس كورونا لكن تحورات بسيطة كشفت عنها الأبحاث".









وأوضح أن "هناك 42 لقاحا وصلت لمرحلة تجارب سريرية، 10 منها في المرحلة النهائية من التجارب للتأكد من المأمونية والفعالية، ونتوقع أن تتوافر اللقاحات في نهاية هذا العام".









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الآن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.









يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.