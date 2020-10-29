ناقد مسرحى يناشد وزارة الثقافة على الهواء.. فيديو

قال محيى إبراهيم، الناقد المسرحي، إنه يناشد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعودة مسرحية توفيق الحكيم التي كانت سماها محمد ردا على مسرحية فولتير، مع الفنانة فردوس عبد الحكيم.





وتابع محي إبراهيم، أثناء استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه ينعطف انعطافا قصيرا جدا يتعلق بالمسح والظروف الراهنة التي اظهرت نوع من الهجوم على النبي الكريم، مضيفا أن فولتير كتب مسرحية سنة 1736 تسمي "محمد"، التي لاحقها الهجوم الشديد جدا، تم عرضها 1741 في مدينة ليل الفرنسية ولم تلقي اي نجاح، وبالفعل تم رفضها تماما.





وأشار"إبراهيم"، إلى أن بعد 200 عام لم يتحدث أحد ولو بنقض حتي من العرب الذين يتحدثون الفرنسية، ولم يعلق أحد على هذه المسرحية، ولكن العظيم توفيق الحكيم قام بكتابة مسرحية بنفس الإسم يرد بها علي فولتير، قام الحكيم بالرد علي فولتير في كل تفصيلة كتبها.





وأوضح الناقد المسرحى، أن المدهش في رمضان 2017 قامت النجمة القيمة والقامة فردوس عبدالحميد تجرأت وقررت أنها تقوم بتمثيل مسرحية توفيق الحكيم، التي كانت من إعداد من جمال ياقوت، وإخراج سامح بثيوني، التي كانت فى مسرح البالون، وهذة كانت بمثابة القوة الناعمة التي كانت تقو بالرد على جميع الهجمات التي تقوم علي النبي الكريم.





وأكد الناقد المسرحى، أن استمرت المسرحية 10 أيام بدون اعلانات ومن بعدها اختفت تلك المسرحية نهائيا وكأنها لم تكن.