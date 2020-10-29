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محافظات

ضمن مبادرة صحة المرأة.. إجراء 14 عملية جراحية لاستئصال أورم الثدي خلال شهر في الشرقية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى ههيا المركزي، بإجراء ١٤ عملية جراحية لاستئصال أورام بالثدي، لسيدات مترددة علي مركز الإحالة بالمستشفي خلال شهر أكتوبر.


وذلك بعد إحالتهم من العيادات الطبية للمبادرة بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم سحب عينة من الثدي لهن بعد الفحص الإكلينيكي، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات، وعمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة "الماموجرام" علي الثدي، حيث تم إستئصال الأورام من جذورها وإتخاذ حدود الأمان لها، وتم خروج عدد من الحالات بعد إتمام الشفاء، ووجود حالات تتلقى الرعاية الطبية، بعد إجراء العمليات الجراحية، والحالة العامة جيده ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

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وفي سياق متصل قام الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجي بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٢٢١ سيدة خلال شهر أكتوبر، حيث تم إجراء فحص إكلينيكي متقدم لـ ١١٦ سيدة، وأشعة سونار لـ ٤١ سيدة، وماموجرام لـ ٦٤ سيدة، وذلك بعد إحالتهم من العيادات الطبية للمبادرة الرئاسية بمختلف أنحاء المحافظة.

 

وأوضح "مسعود" بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ عام فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

 

مشيرًا إلي أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصًا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدمًا الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المرأة المصرية


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