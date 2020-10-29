رفع 213 طن قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة و التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التخلص من القمامه والمخلفات أول بأول الموجودة بالمقالب العمومية للحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

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وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باعمال تسوية وتمهيد بالمقلب العمومى واعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة اليه من المدينة والوحدات المحلية، والتي تقدر ب ١٨٠ طن يوميا مشيرا الي انه يتم تحميل سيارات رئاسة المركز بالقمامة على مدار اليوم بحمولات واوزان مختلفة تقدر بـ ٦٠ طن قمامة يوميًا ويتم نقلها إلى المقلب العمومي بالخطارة ، كما يتم إخماد الحرائق والادخنة المنبعثة ذاتيا بالمقلب لتوفير مناخ وبيئة نظيفة للمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتكثيف الجهود المبذولة فى أعمال النظافة العامة للحفاظ على المظهر الحضارى وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين ومنعا لانتشار الامراض المزمنة فيتم رفع القمامة والمخلفات والتي تقدر بـ 38 طن ونقلها إلى المقلب العمومى بالخطارة حفاظا على بيئة نظيفة وصحية.