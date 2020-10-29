لطيفة تعلن عن عمل فنى جديد.. فيديو

نشرت الفنانة لطيف ة التونسية فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وظهرت فى الفيديو وهى تحمس متابعيها لعمل فنى جديد قريبا.





وكتبت معلقة على الفيديو: "وحشتوني جدا جدااا .. محضرالكم اغاني ومفاجآت قريب قوي هعلن عنها ".









كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.





وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس".









يذكر أن آخر أعمال لطيفة البوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتى، وإسلام صبرى، وحسام سعيد محمدى، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.