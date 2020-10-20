بـ إطلالة جديدة.. لطيفة لـ جمهورها: في قلب كل شتاء ربيع نابض

وعلقت لطيفة على الصور قائلة " في قلب كل شتاء ربيع نابض.. ووراء كل ليل فجر باسم#تفائلوا_بالخير_تجدوه ".

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كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.





وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس".



