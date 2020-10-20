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فن

بـ إطلالة جديدة.. لطيفة لـ جمهورها: في قلب كل شتاء ربيع نابض

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة لطيفة صورتين لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة " في قلب كل شتاء ربيع نابض.. ووراء كل ليل فجر باسم#تفائلوا_بالخير_تجدوه ". 

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كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس". 

وروجت "لطيفة" للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم .. بحبكم برشاا". 


يذكر أن آخر أعمال لطيفة البوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتى، وإسلام صبرى، وحسام سعيد محمدى، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.


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