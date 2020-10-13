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فن

بمقطع فيديو.. لطيفة تستعيد ذكرياتها مع زياد الرحباني

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:16 م
لطيفة
لطيفة
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ندى فكرى

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لطيفة على مقطع الفيديو قائلة: "أجمل أعمالي مع العظيم #زياد_الرحباني.. إيه أكتر أغنية بتحبوها من أعمالي مع زياد الرحباني؟ #بنص_الجو #أمنلي_بيت#نفد_عبكرة #عشقانة #دورت_ايام_الشتي ".


كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.


وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس". 


وروجت "لطيفة" للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم .. بحبكم برشاا". 


يذكر أن آخر أعمال لطيفة البوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتى، وإسلام صبرى، وحسام سعيد محمدى، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.


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