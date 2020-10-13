بمقطع فيديو.. لطيفة تستعيد ذكرياتها مع زياد الرحباني

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلقت لطيفة على مقطع الفيديو قائلة: "أجمل أعمالي مع العظيم #زياد_الرحباني.. إيه أكتر أغنية بتحبوها من أعمالي مع زياد الرحباني؟ #بنص_الجو #أمنلي_بيت#نفد_عبكرة #عشقانة #دورت_ايام_الشتي ".





كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.





وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس".





