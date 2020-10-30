التمناية.. معشوقة أهالي إسكندرية وبحري

اتخذت السيارة سوزوكي فان شهرة واسعة داخل شوارع المدينة، نظراُ للعديد من المهام الخاصة لهذه السيارة، والتي تحمل علامة تجارية تعود أصولها للصانع الياباني المخضرم، ولكن ماهو السر وراء تسميتها بهذا الاسم.





يمتلك الشعب المصري حسا فكاهيا شديدا، ويظهر ذلك من خلال الأسماء الخاصة التي يطلقها على العديد من السيارات ، مثل الخنفساء والبومة، و يعد من أبرز الأسماء المطلقة هو "التمنايه"، الذي اشتهر بصورة كبيرة بالأخص داخل محافظة الإسكندرية، ويرجع السبب وراء تسمية هذه السيارة بهذا الاسم إلى عدة عوامل.





الواقع فعليا أن هذه السيارة قادرة على استيعاب 8 أشخاص ويظهر ذلك من خلال مقاعد السيارة التي تقل 7 مقاعد بخلاف مقعد السائق، والسبب الطريف أن سيارات النقل تصنف إلى عدة فئات منها النصف نقل والربع نقل ويبدو أن سوزوكي "فان" اتخذت جانب الثمن نقل نظرًا لصغر حجمها كـ"تمنايه".





كم أن السيارة مزودة بمحرك سعة 1000 سي سي، وناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، وعجلات قياس 13 بوصة ونجد أن رواد هذه السيارة استخدموا مواصفات أخري للاطارات والجنوط المعدنية فالعديد تخلى عن تلك المواصفات القياسية واتجه إلى تزويد السيارة بإطارات أعرض تزيد من القدرة على الثبات.





تأتي السيارة بعدد 7 مقاعد ويمكن استخدام امكانية طي المقاعد الخلفية للاستفادة بمساحة أكثر رحابة كما يمكن ان تستخدم في نقل بعض الأغراض أو البضائع، و الأبواب الأمامية للسيارة تضم زجاج تقليدي الفتح ويمكن تعديلها لتعمل بازرار كهربائية كنوع من الكماليات الخاصة ، كما زودت بعدد 2 باب جرار للمقاعد الخلفية.





أضاف أيضًا رواد السيارة بعض الكماليات الأخرى مثل فرش داخلي من الجلد، ومكبرات صوت كنوع من أنواع الرفاهية، إلى جانب الاضاءات الداخلية المبهرة بعض الشيء، ويذكر أن السعر الرسمي للسيارة بلغ 130 ألف جنيه.



