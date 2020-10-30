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فن

مفاجأة في انتظار جمهور مسلسل ابنة السفير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق ابراهيم
يعيش جمهور المسلسل التركي الشهير ابنة السفير حالة من الترقب بعد اشتعال الحداث في الحلقة السابقة من المسلسل والتي شهدت سقوط سلطان" انجين اكيورك" من أعلى الجبل بعدما انقذ حبيبته نارين " نسليهان اتاغول" من يد عدوهما امين. 

اما عن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، اشارت عدد من الصحف الاجنبية ان سلطان لن يموت بعد سقوطه من اعلى الجبل بل سيتم نقله الى المستشفى ويظل في العناية المركزة لفترة طويلة بعدها ستشعر نارين بالندم لعدم مسامحتها له. 

قصة مسلسل ابنة السفير 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:
يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.

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