مفاجأة في انتظار جمهور مسلسل ابنة السفير

يعيش جمهور المسلسل التركي الشهير ابنة السفير حالة من الترقب بعد اشتعال الحداث في الحلقة السابقة من المسلسل والتي شهدت سقوط سلطان" انجين اكيورك" من أعلى الجبل بعدما انقذ حبيبته نارين " نسليهان اتاغول" من يد عدوهما امين.





اما عن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، اشارت عدد من الصحف الاجنبية ان سلطان لن يموت بعد سقوطه من اعلى الجبل بل سيتم نقله الى المستشفى ويظل في العناية المركزة لفترة طويلة بعدها ستشعر نارين بالندم لعدم مسامحتها له.



